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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 21 минуту назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
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