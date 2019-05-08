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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
RT на русском
21 минуту назад
Комментарии
Официальный представитель
МИД России
Мария Захарова
проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики.
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