Российский лидер Владимир Путин поздравил 11 президентов разных стран с 9 мая, однако не стал отправлять поздравления действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и избранному главе страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Согласно данным с сайта Кремля, Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу Азербайджана Ильхама Алиева, лидера Армении Армена Саркисяна, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Кроме того, поздравления получили лидеры Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Абхазии Рауль Хаджимба и Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Однако Путин не стал поздравлять Порошенко и Зеленского, а только обратился к украинцам.