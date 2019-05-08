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Путин вновь не поздравил украинских президентов с Днем Победы 

Газета.Ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: AP
Российский лидер Владимир Путин поздравил 11 президентов разных стран с 9 мая, однако не стал отправлять поздравления действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и избранному главе страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Согласно данным с сайта Кремля, Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу Азербайджана Ильхама Алиева, лидера Армении Армена Саркисяна, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Кроме того, поздравления получили лидеры Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Абхазии Рауль Хаджимба и Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Однако Путин не стал поздравлять Порошенко и Зеленского, а только обратился к украинцам.
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Политика , В мире , Украина , Анатолий Бибилов , Игорь Додон , Гурбангулы Бердымухамедов , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Рауль Хаджимба , Шавкат Мирзиеев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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