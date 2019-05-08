Президент России Владимир Путин начал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам минутой молчания в память о погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве.
«5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал глава государства.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем лайнера, загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту.
Авария произошла вечером 5 мая, погибли более 40 человек.
СК рассматривает различные версии, в частности — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.