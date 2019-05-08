Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин почтил память погибших в катастрофе SSJ-100 минутой молчания 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин начал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам минутой молчания в память о погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве.
«5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал глава государства.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем лайнера, загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту.
Авария произошла вечером 5 мая, погибли более 40 человек.
СК рассматривает различные версии, в частности — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.
RT на русском: последние новости
МИД России вновь потребовал от Украины освободить Вышинского В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс Захарова призвала руководствоваться фактами при оценке трагедии в Шереметьеве
Политика , Катастрофы , Происшествия , Владимир Путин , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран выдвинул ультиматум России и Европе1
Трагедия в Шереметьеве: «черные ящики» расшифрованы14
Дело мести? Киев придумал наказание для Донбасса99
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки5
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове260
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение