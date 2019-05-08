Лавров ответил на планы США направить к берегам Ирана ударную группу

Глава МИД РФ выразил сожаление в связи с намерениями Вашингтона.

Намеки на готовность применить силу стали манерой поведения для Вашингтона. Так российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.

«Что касается нагнетания эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там свое военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег, к сожалению, будь то на Ближнем Востоке, в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы», — заявил руководитель МИД РФ на пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

При этом российский министр назвал такую ситуацию прискорбной.

Ранее в Вашингтоне прозвучало заявления, согласно которому США намерены направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем. Таким образом, Соединенные Штаты собираются «подать сигнал» иранскому руководству.