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Лавров ответил на планы США направить к берегам Ирана ударную группу 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: MFA Russia
Глава МИД РФ выразил сожаление в связи с намерениями Вашингтона.
Намеки на готовность применить силу стали манерой поведения для Вашингтона. Так российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
«Что касается нагнетания эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там свое военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег, к сожалению, будь то на Ближнем Востоке, в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы», — заявил руководитель МИД РФ на пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
При этом российский министр назвал такую ситуацию прискорбной.
Ранее в Вашингтоне прозвучало заявления, согласно которому США намерены направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем. Таким образом, Соединенные Штаты собираются «подать сигнал» иранскому руководству.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , США
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