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Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию 

RT на русском + ещё 1 57 минут назад
Фото: RT на русском
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На повестке совещания — нацпроекты в социальной и экономической сферах. Свои доклады по этим темам представят вице-премьеры РФ.
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