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Депутат оценил решение Ирана по ядерной сделке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение Ирана частично прекратить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе после выхода из договора США логично, заявил RT первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее иранский президент Хасан Роухани в годовщину выхода Вашингтона из СВПД объявил, что Тегеран приостанавливает выполнение двух пунктов соглашения. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащённого урана и тяжёлой воды. По словам главы государства, Иран уведомил о своём решении стран-участниц сделки, предложив им в течение 60 дней принять меры по сохранению соглашения.
«Иран действует абсолютно логично и в своих интересах. В его отношении не выполняются взятые обязательства, Соединённые Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была ещё одна страна-изгой, из-за которой американцы снова смогли бы наращивать расходы на вооружение», — сказал Шерин.
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Комментарии1
Политика , Хасан Роухани , Александр Шерин , Госдума , Иран , США , Тегеран
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