МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы.
Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент также поздравил участников совещания с Днем Победы».
"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", — отметил он. «Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — добавил Песков.
Пресс-секретарь также сообщил, что «состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня»
В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.