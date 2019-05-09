Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , «президент также поздравил участников совещания с Днем Победы».

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", — отметил он. «Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что «состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня»

Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.