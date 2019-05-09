Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг СВПД по Ирану

«Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений», — говорится в сообщении.

На заседании также затрагивалась также тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня, отмечает пресс-служба.

Ранее Иран уведомил пять стран-подписантов ядерной сделки (СВПД) 2015 года о решении приостановить выполнение некоторых своих обязательств по соглашению — через год после того, как США в одностороннем порядке отказались от него. В частности, Тегеран заявил о намерении прекратить исполнять обязательства, которые связаны с хранением обогащенного урана и тяжелой воды.