Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг СВПД по Ирану 

Rambler News Service + ещё 34 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений», — говорится в сообщении.
На заседании также затрагивалась также тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня, отмечает пресс-служба.
Ранее Иран уведомил пять стран-подписантов ядерной сделки (СВПД) 2015 года о решении приостановить выполнение некоторых своих обязательств по соглашению — через год после того, как США в одностороннем порядке отказались от него. В частности, Тегеран заявил о намерении прекратить исполнять обязательства, которые связаны с хранением обогащенного урана и тяжелой воды.
Rambler News Service: последние новости
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «Бессмертном полке» Ветеран выразил Путину восхищение «операцией в Крыму» В Кремле прокомментировали слова Глазьева о переселении евреев в Донбасс
Комментарии1
Политика , санкции Иран , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет безопасности РФ , Иран , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина смерти Доренко21
РФ ответила на слова о территориальных претензиях Эстонии92
Бесстыдная попытка. Лондон заклеймил Россию235
«Отмыться от такого ещё не удавалось»522
Гроза в Москве: есть пострадавшие37
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение