МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент также поздравил участников совещания с Днем Победы».
"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", — отметил он. «Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — добавил Песков.