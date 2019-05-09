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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с ядерной сделкой по Ирану 

ТАСС + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент также поздравил участников совещания с Днем Победы».
"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", — отметил он. «Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке», — добавил Песков.
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Политика , санкции Иран , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Иран , Москва , Тегеран
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