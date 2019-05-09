Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не отказываться от покупки иранских энергоносителей призвали в МИД России 

Газета.Ru + ещё 36 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва призвала все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сворачивать экономические связи с Тегераном. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.
Также в ведомстве призвали не отказываться от покупки иранских энергоносителей.
"Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", — говорится в комментарии.
Кроме того, Москва призвала ускорить запуск специального европейского механизма INSTEX, предназначенного для расчетов с Ираном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антисирийские санкции.
Газета.Ru: последние новости
"Я умный": Трамп о желании поладить с Россией и Китаем "Большая потеря для профессии": Соловьев о смерти Доренко Волкер рассказал, как Путин "проверил на прочность" Зеленского
Политика , Азия , Европа , санкции Иран , Дональд Трамп , МИД , Москва , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина смерти Доренко267
США отреагировали на приговор россиянам в Черногории1
Погибший Доренко недавно купил новый мотоцикл14
Это либерал. На Дутерте заполз огромный таракан7
Садальский назвал неожиданную версию смерти Доренко8
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение