Не отказываться от покупки иранских энергоносителей призвали в МИД России

Москва призвала все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сворачивать экономические связи с Тегераном . Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа

Также в ведомстве призвали не отказываться от покупки иранских энергоносителей.

"Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", — говорится в комментарии.

Кроме того, Москва призвала ускорить запуск специального европейского механизма INSTEX, предназначенного для расчетов с Ираном.