Москва призвала все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сворачивать экономические связи с Тегераном. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.
Также в ведомстве призвали не отказываться от покупки иранских энергоносителей.
"Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", — говорится в комментарии.
Кроме того, Москва призвала ускорить запуск специального европейского механизма INSTEX, предназначенного для расчетов с Ираном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антисирийские санкции.