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Москалькова обратится к США по вопросу возвращения летчика Ярошенко 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в следующем году будет обращаться во все возможные инстанции в США по вопросу возможности возвращения осужденного в Штатах россиянина Константина Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания в РФ.
"Очень важно в следующем году попробовать обратиться к властям США — с учетом их законодательства, позволяющего по прошествии половины срока рассматривать вопрос о возможности перевода в страну гражданства для дальнейшего отбывания наказания", — сообщила Москалькова журналистам, говоря о ситуации с летчиком, находящимся в американской тюрьме.
Правозащитница отметила, что сейчас нужно будет работать над этим.
"Он перенес операцию, самочувствие у него сейчас более или менее нормальное, но все это свидетельствует о том, что, конечно, состояние здоровья его сильно пошатнулось, и нужно пытаться нам всем консолидироваться для того, чтобы по прошествии полсрока просить о переводе в Россию", — добавила она.
В ответ на уточняющий вопрос омбудсмен подтвердила, что такое обращение будет возможно в следующем году.
"Я буду обращаться во все возможные инстанции, чтобы помочь в сохранении его жизни и возвращении на родину", — подчеркнула Москалькова.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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Комментарии
Политика , Происшествия , США , Константин Ярошенко , Татьяна Москалькова
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