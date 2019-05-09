Путин получил послание Роухани, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин получил послание от президента Ирана Хасана Роухани, которое привез в Москву глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.