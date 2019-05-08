Дональд Трамп заходит с украинского фланга

События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в отдаленной колонии американскими демократами на протяжении последних десятилетий.

Украинский кризис достался Дональду Трампу в наследство от администрации Барака Обамы . Длительное время Трамп не проявлял к Украине видимого интереса. Складывалось впечатление, что новая администрация так и не сформировала свою политику по Украине, просто оставив все, как есть. Так оно и было до недавнего времени.

Во-первых, проблемы Украины воспринимались администрацией американского президента не как самостоятельная категория, а как составляющая взаимоотношений с Россией . Все время пребывания Трампа у власти раскручивалась тема о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Эта тема подогревалась антироссийской истерией в американских СМИ, не давая ей потухнуть ни на секунду на протяжении трех последних лет. Именно эта тема, а не Крым либо Донбасс, которые большинство американцев не смогут и на карте найти, была ключевой для американской политической повестки. Попытки сближения с Россией на ее фоне ожидаемо провалились. А потому и Украина, как составляющая комплексных переговоров с Москвой, оказалась не нужна — ведь не было и самих переговоров.

Рассеянное внимание Трампа к Украине фокусировалось лишь несколько раз во время встреч с Петром Порошенко . Последние американский президент использовал сугубо в утилитарных целях с целью реализации собственных предвыборных обещаний по созданию новых рабочих мест и стимулированию экономического роста. Вынудил Киев покупать американский уголь, а также тепловозы General Electric. Все получали, что хотели: украинские президент — картинку поддержки и одобрения «главного друга Украины», Трамп — поддержку и одобрение шахтеров Пенсильвании и работяг машиностроительных предприятий. Для украинского президента эти встречи были ключевыми событиями его внешнеполитической активности за все время пребывания у власти. Для американского — мимолетными событиями, сопровождавшимися потными рукопожатиями с лидером страны третьего мира.

Во-вторых, любые попытки Трампа оказывать влияние на внутреннюю украинскую политику были чреваты обвинениями американского президента в попытках вывести своих людей из-под удара. На информации, обнародованной украинским депутатом Сергеем Лещенко , а также расследовании украинского Национального антикоррупционного бюро, созданного при прямом участии американских демократов, было основано дело экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта . Последний недавно был приговорен почти к четырем годам заключения по обвинениям в финансовом мошенничестве и неуплате налогов.

Все это время для Трампа Украина была источником раздражения, а не полем возможностей. Именно по этой причине американская политика на Украине при нем продолжала контролироваться демократами и структурами Джорджа Сороса , а не кем-то более близким Трампу. Посол США Мари Йованович , назначенная еще при Обаме, и спецпредставитель США на Украине Курт Волкер , назначенный отставным госсекретарем Рексом Тиллерсоном, де-факто работали в парадигме, заданной еще при Обаме.

Все изменил доклад того спецпрокурора Роберта Мюллера , расследование которого не выявило прямых доказательств сговора Трампа с Россией. А также выборы президента Украины, лишившие топовых украинских политиков защиты, которую давали им их должности. В частности, украинского генпрокурора Юрия Луценко , о неотвратимой отставке которого уже заявил избранный президент Владимир Зеленский . Предвидя результат, накануне выборов, Луценко слил компромат на посла США на Украине Мари Йованович. Якобы та передавала Луценко списки «неприкасаемых» — людей, в отношении которых у генпрокуратуры не могло, и не должно было возникать претензий. Среди них — тот же Лещенко, сливший компромат на Манафорта. Сливая компромат уже на саму Йованович, Луценко ищет поддержки у администрации Трампа, да и просто пытается выжить в суровой реальности поствыборного периода на Украине. Сидевший при президенте Януковиче, Луценко не хочет снова пересесть из кресла генпрокурора на тюремные нары. Такова нынче реальность украинской политической жизни, в которой не осталось «красных линий», за которые нельзя заступать.

И доклад Мюллера, и украинские выборы легли на благодатную почву — близящиеся президентские выборы в самих США. У Дональда Трампа, наконец, появилась прямая заинтересованность в Украине. Она должна стать источником для дискредитации оппонентов Трампа. В первую очередь, ближайшего соратника Обамы, экс-вице-президента Джо Байдена , который уже заявил о намерении выдвигаться на пост главы государства в 2020 году. Активизация расследования в отношении работающей на Украине нефтегазовой компании Burisma, в правлении которой значился сын Байдена Хантер, может доставить Байдену-старшему уйму неприятностей.

Загвоздка в том, что вся инфраструктура американского влияния на Украине создавалась не Трампом. И отставка Йованович или Волкера не решит эту проблему по существу. Работа многочисленных грантовых организаций, связанных с Соросом, бизнес объединений, ориентированных на финансовые круги США, и главное — крупнейших частных кредиторов Украины, среди которых значатся связанные с «финансовой Америкой» частные инвестиционные компании вроде Vanguard или BlackRock, находятся вне влияния Трампа. Демонтаж этой системы либо, как минимум, ее переформатирование откроют окно возможностей для частичного восстановления украинского суверенитета в хаосе грядущих изменений.

Надо полагать, окно очень узкое и нестабильное, рамки которого ограничены американской предвыборной кампанией, которая завершится в 2020 году. И все же это окно сулит вероятные подвижки в урегулировании конфликта на Донбассе и налаживании диалога между Киевом и Москвой хоть на каком-то уровне. Судя по всему, будущий президент Зеленский едва ли осознает, с чем столкнется в ближайшее время. Но грядущий расклад хорошо видят куда более опытные спонсоры Зеленского, в первую очередь Игорь Коломойский , уже успевший отличиться заявлениями о гражданской войне на Украине — мысли столь же крамольной для нынешней украинской реальности, сколь и правдивой.

Грядущая инаугурация и вероятная встреча Зеленского с Трампом внесут ясность в этот вопрос. Свежий ветер перемен, о котором говорят противники уходящего президента Петра Порошенко, подует не с Банковой и даже не с набережной израильского города Герцлия, где живет Коломойский, но с Капитолийского холма в Вашингтоне.