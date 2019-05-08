Донбасс перейдёт «под твёрдую руку» Бабича

Как говорят в таких случаях мудрые комментаторы: давайте дождёмся официального подтверждения. Тем более, что почти ровно год назад, ещё до назначения полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии его усиленно продвигали как раз на место Владислава Суркова , куратора в том числе ДНР и ЛНР. Если вы помните, в тот момент Бабичу уже было отказано украинскими властями в агремане, в Киеве ему не позволили сменить инертного посла Михаила Зурабова . К слову, у нас посла на Украине нет до сих пор. И многие наблюдатели и год назад были уверены в том, что на Донбасс его бросают с глубоким смыслом.

Но молва уже неоднократно отстраняла Суркова от его функций, начиная со времени событий 2014 года. И у многих крепло убеждение, что он-то как раз и сохраняет свои кремлёвские позиции по причине посыпавшейся на него огульной критики за провал «украинской политики». Ведь недаром считается, что наш президент не принимает поспешных решений под давлением. И Владислав Юрьевич продолжил консультации с европейскими и американскими представителями по мотивам нереализуемых Минских соглашений.

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

И вот теперь не исключено, что общественное мнение мягко готовят к переходу Донбасса «под твёрдую руку» Бабича. В принципе, такое назначение было бы логично сразу по нескольким соображениям. Прежде всего, была бы поставлена точка в разговорах о причинах скоропостижного отзыва Михаила Викторовича из Минска, который произошёл, дескать, под сильным давлением уязвлённого Александра Лукашенко . А вышло, что для проверенного государева мужа просто приготовлена новая «невыполнимая миссия», учитывающая его разнообразный опыт, включая базовое военное образование. Он понадобился на другом важнейшем для страны участке. А значит, ни малейшего недовольства его деятельностью в Белоруссии в Кремле нет. Тем более что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков однозначно заявил, что Кремль доволен работой Бабича в должности посла РФ в Белоруссии. В Минске «Мавр» сделал своё дело, дав понять Батьке, что московское терпение не безгранично. Собственно, официальный Кремль уже подтвердил, что к работе посла никаких претензий нет.

Кроме того, после выборов на Украине, видимо, и в Киеве объявят имена новых переговорщиков по Донбассу. А потому логично, чтобы и Россию представлял бы новый человек. Тем более, Бабич, ярко себя проявивший политик, хорошо известный в регионе,

Не надо забывать, что и последние решения Кремля, в частности введение упрощённого порядка предоставления российского гражданства жителям ДНР И ЛНР, в целом многое меняют в этом мятежном регионе. И это после многочисленных стенаний, что Россия «сливает» дончан. Появление Бабича не в меньшей степени, чем массовая паспортизация должно показать, что уступок Киеву за рамками ранее согласованных вещей не будет. Сейчас политик меньше всего ассоциируется с игрой в поддавки.

Так ли верны утверждения нескольких инсайдеров, скоро узнаем. Без президентского поручения посол Бабич, а ранг присваивается раз и навсегда, не останется. Во всяком случае, как мы видим, такой ход Кремля выглядел бы вполне логичным. Иногда и назначения не менее красноречивы, чем самые примечательные заявления от имени государства.