Вышедший из колонии националист Дёмушкин устроился во власти

Политик ультраправого толка Дмитрий Дёмушкин , осужденный за экстремизм, стал представителем власти. Он занял должность замглавы администрации сельского поселения Барвихинское в Подмосковье

На новую должность Дёмушкин заступает 8 мая, пишет «Медиазона».

Также он стал главным специалистом местного отдела по оргработе, делам молодёжи, культуре и спорту.