Политик ультраправого толка Дмитрий Дёмушкин, осужденный за экстремизм, стал представителем власти. Он занял должность замглавы администрации сельского поселения Барвихинское в Подмосковье.
На новую должность Дёмушкин заступает 8 мая, пишет «Медиазона».
Также он стал главным специалистом местного отдела по оргработе, делам молодёжи, культуре и спорту.
Как писал News.ru, в феврале Дмитрий Дёмушкин был досрочно выпущен из исправительной колонии. Данное решение принял Петушинский районный суд Владимирской области. В начале 2017 года националист получил 2,5 года лишения свободы за публикацию в соцсетях фотографий с «Русского марша».