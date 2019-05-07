Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глазьев назвал неверной интерпретацию в СМИ его статьи о ситуации на Украине 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Советник президента России Сергей Глазьев назвал ложной интерпретацию в СМИ его статьи в газете "Завтра" о ситуации на Украине и сравнил такую трактовку с провокацией.
"После публикации моей статьи пошла волна ее ложной интерпретации, — сказал Глазьев ТАСС. — Все это преподносится как идея о переселении евреев на Донбасс". Советник российского лидера обратил внимание, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе. "Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", — подчеркнул советник президента.
"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России, с тем, чтобы не допустить существенных изменений в продолжающемся на Украине геноциде русского населения и еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами", — добавил он.
ТАСС: последние новости
Посольство РФ прокомментировало открытие в США монумента обвиняемому в участии в Холокосте Помпео заявил, что вновь коснулся темы вмешательства в выборы на встрече с Лавровым Песков призвал не ориентироваться на эмоциональный фон соцсетей вокруг авиакатастрофы SSJ
Комментарии2
Политика , Сергей Глазьев , Газета "Завтра" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародована хронология крушения SSJ-10013
«Ненастоящие россияне»: Киев вынес вердикт жителям ДНР310
«Летчики-недоучки»? Что на самом деле погубило SSJ89
«Скрывающемуся» от следствия Порошенко нашли оправдание12
Расшифрован разговор пилота SSJ и диспетчеров90
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение