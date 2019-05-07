В Совфеде прокомментировали слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР

По словам Цекова, Украина вряд ли сможет ввести новые санкции против России на фоне уже принятых ограничений.

«Весьма маловероятно, что они могут ещё что-то придумать. Они уже столько ввели ограничений, что придумать нечто новое на этом фоне сложно. Если что-то и можно сделать, это будет направлено и против них», — заявил сенатор.

Как отметил Цеков, все прекрасно понимают, что Россия не нарушает нормы международного права.

Ранее в Госдуме оценили слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР.