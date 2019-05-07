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Гуайдо утверждает, что ведет тайные переговоры с Россией 

Газета.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Оппозиционный лидер Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо рассказал американскому телеканалу CBS News, что открыт для американского военного вмешательства и подтвердил неофициальные переговоры с российскими чиновниками.
По словам оппозиционера, он и его сторонники открыты для вариантов, которые предполагают низкие социальные издержки. Гуайдо надеется, что таким образом получится провести в стране новые свободные президентские выборы.
Соединенные Штаты в данном случае — не единственный вариант, отмечает телеканал. Гуайдо подтвердил, что команда оппозиционера находится в контакте и с российскими официальными лицами. По его словам, переговоры с Россией носят неофициальный характер, в дискуссиях принимают участие различные должностные лица — на уровне и высших и низших чинов.
США и Россия обвиняют друг друга во вмешательстве в венесуэльский кризис, добавляет CBS. Еще неделю назад призыв Гуайдо к массовым протестам так и не привел к восстанию, которое должно было заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост. Мадуро называет Гуайдо марионеткой американского правительства. Оппозиционер в свою очередь отвечает тем, что его поддерживают 60 стран, поэтому президент Венесуэлы «слаб, одинок, изолирован в собственном бункере».
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Комментарии1
Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , CBS , Венесуэла
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