Гуайдо утверждает, что ведет тайные переговоры с Россией

Оппозиционный лидер Венесуэлы , провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо рассказал американскому телеканалу CBS News, что открыт для американского военного вмешательства и подтвердил неофициальные переговоры с российскими чиновниками.

По словам оппозиционера, он и его сторонники открыты для вариантов, которые предполагают низкие социальные издержки. Гуайдо надеется, что таким образом получится провести в стране новые свободные президентские выборы.

Соединенные Штаты в данном случае — не единственный вариант, отмечает телеканал. Гуайдо подтвердил, что команда оппозиционера находится в контакте и с российскими официальными лицами. По его словам, переговоры с Россией носят неофициальный характер, в дискуссиях принимают участие различные должностные лица — на уровне и высших и низших чинов.