Захарова отреагировала на решение суда продлить арест Вышинскому

Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский , Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 22 июля.

"Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.