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Захарова отреагировала на решение суда продлить арест Вышинскому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение суда продлить арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 22 июля.
"Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Политика , Андрей Доманский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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