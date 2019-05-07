Рыжков ответил на слова Кравчука о «навязывании» Крыма Украине в 50-е годы

Кравчук в интервью украинскому интернет-порталу "Апостроф" сказал, что Россия при Никите Хрущеве настаивала на передаче Украине Крыма, поскольку не могла справиться с опустошенным регионом.

"Это впервые за долгие годы я слышу подобное определение, это глупость великая", — сказал Рыжков РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что Крым был составной частью Советского Союза и Украины, Севастополь — городом федерального значения.

"Никогда никаких вопросов не возникало. Работали сообща, и деньги (в СССР) были общими", — добавил политик.

"Делать выводы, что Крым был отсталым, никудышным и его передали Украине потому, что Россия не могла его содержать, — это глупость великая", — сказал Рыжков.

Он выразил недоумение в связи с тем, что Леонид Кравчук вообще поднял эту тему в подобном ключе.