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Рыжков ответил на слова Кравчука о «навязывании» Крыма Украине в 50-е годы 

Р-Спорт 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сенатор, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков назвал "великой глупостью" заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Кравчук в интервью украинскому интернет-порталу "Апостроф" сказал, что Россия при Никите Хрущеве настаивала на передаче Украине Крыма, поскольку не могла справиться с опустошенным регионом.
"Это впервые за долгие годы я слышу подобное определение, это глупость великая", — сказал Рыжков РИА Новости во вторник.
Он подчеркнул, что Крым был составной частью Советского Союза и Украины, Севастополь — городом федерального значения.
"Никогда никаких вопросов не возникало. Работали сообща, и деньги (в СССР) были общими", — добавил политик.
"Делать выводы, что Крым был отсталым, никудышным и его передали Украине потому, что Россия не могла его содержать, — это глупость великая", — сказал Рыжков.
Он выразил недоумение в связи с тем, что Леонид Кравчук вообще поднял эту тему в подобном ключе.
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Комментарии2
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Николай Рыжков , Леонид Кравчук , РИА Новости , Республика Крым
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