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«Крым был отсталым, никудышным»: сенатору не понравились слова Кравчука о полуострове 

Рамблер 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков назвал глупостью слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «навязывании» Никитой Хрущевым Крыма Украине.
«Это впервые за долгие годы я слышу подобное определение, это глупость великая», — сказал Рыжков агентству РИА «Новости», комментируя заявление Кравчука о том, что Россия при Никите Хрущеве настаивала на передаче Украине Крыма, поскольку не могла справиться с опустошенным регионом.
Рыжков заявил, что деньги в СССР у России и Украины были общие, и над Крымом «работали сообща».
Рыжков выразил недоумение в связи с тем, что Леонид Кравчук вообще заговорил о Крыме в подобном ключе.
«Делать выводы, что Крым был отсталым, никудышным и его передали Украине потому, что Россия не могла его содержать, — это глупость великая», — сказал он.
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Республика Крым
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