«Крым был отсталым, никудышным»: сенатору не понравились слова Кравчука о полуострове

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков назвал глупостью слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «навязывании» Никитой Хрущевым Крыма Украине.

«Это впервые за долгие годы я слышу подобное определение, это глупость великая», — сказал Рыжков агентству РИА «Новости», комментируя заявление Кравчука о том, что Россия при Никите Хрущеве настаивала на передаче Украине Крыма, поскольку не могла справиться с опустошенным регионом.

Рыжков заявил, что деньги в СССР у России и Украины были общие, и над Крымом «работали сообща».

Рыжков выразил недоумение в связи с тем, что Леонид Кравчук вообще заговорил о Крыме в подобном ключе.