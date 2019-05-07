Лица новые, курс старый. Что стоит за отставкой посла США на Украине Мари Йованович

Накануне стало известно, что США отзывают своего посла на Украине Мари Йованович . По мнению опрошенных изданием Украина.ру экспертов, такая кадровая перестановка на фоне украинского «междуцарствия» может являться следствием как внутриамериканских разборок, так и недовольства работой дипломата со стороны Вашингтона

Йованович начала свою работу в ранге руководителя американского диппредставительства на Украине в августе 2016 года. Формально она уже почти отработала на этом посту положенные три года, ее замена должна была состояться в начале лета.

Однако в Госдепе решили не ждать и отзывают посла уже в ближайшее время, ограничившись все той же формулировкой о плановой ротации.

Тем не менее эксперты полагают, что данное решение может иметь под собой и более глубинные причины.

Новая элита — новый подход

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что руководство внешнеполитического ведомства США могло принять решение об отзыве Йованович из-за негативного отношения к итогам ее работы.

Эксперт уточнил, что это может быть связано с результатами выборов президента Украины, на которых действующий глава государства Петр Порошенко не сумел переизбраться на второй срок, уступив Владимиру Зеленскому . При этом Безпалько подчеркивает, что в прошедшей кампании Соединенные Штаты не делали однозначной ставки на нынешнего президента.

Пришедшие к власти новые украинские элиты требуют нового подхода к их контролю со стороны США, полагает политолог Александр Асафов.

«Она отозвана не потому, что у нее низкая квалификация или она плохо работала на своем посту. Но подобных сотрудников меняют в силу изменения ситуации внутри страны. Нужны новые подходы, новые решения», — сказал он.

Асафов добавил, что позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине не изменится со сменой посла.

«Позиция будет прежняя, но лицо нужно новое. И в Киеве теперь тоже будут новые лица. Важно их сразу под плинтус не загонять», — сказал он.

Без волшебства

С тем, что отъезд Йованович из Киева никак не повлияет на украинский вектор американской внешней политики, согласен политолог Владимир Фесенко

По его словам, мнение о тотальном влиянии США на Украину иллюзорно, страна не изменится по мановению волшебной палочки из Москвы или Вашингтона.

«Поэтому и сейчас посол США, конечно, будет влиять на политику Украины, но его влияние будет ограничено. При этом американцы всегда ориентируются на избранную власть, умеют с ними договариваться и находить способы влияния. США работают с любой украинской властью, если она признается легитимной гражданами страны», — сказал эксперт.

Смена посла на Украине может быть следствием внутриполитических противоречий между демократами и республиканцами в США, ведь почти вся внешнеполитическая команда президента Дональда Трампа состоит из выдвиженцев его предшественника Барака Обамы , поделился своим мнением Фесенко.

«Это следствие определенных политических настроений в самих США. Тем более что формальным поводом могли стать трения с нынешней политической элитой в лице Порошенко и Луценко, которые постоянно уже года полтора жаловались на посла. В результате это сработало», — полагает он.

Йованович не могла нанести какой-то ущерб Трампу, который тем не менее должен укреплять свои позиции перед выборами 2020 года и расставлять на посты своих людей, считает Богдан Безпалько.

Поэтому, скорее всего, плановая ротация имеет все-таки политическую мотивацию.