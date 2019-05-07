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Лица новые, курс старый. Что стоит за отставкой посла США на Украине Мари Йованович 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: © РИА Новости
Накануне стало известно, что США отзывают своего посла на Украине Мари Йованович. По мнению опрошенных изданием Украина.ру экспертов, такая кадровая перестановка на фоне украинского «междуцарствия» может являться следствием как внутриамериканских разборок, так и недовольства работой дипломата со стороны Вашингтона
Йованович начала свою работу в ранге руководителя американского диппредставительства на Украине в августе 2016 года. Формально она уже почти отработала на этом посту положенные три года, ее замена должна была состояться в начале лета.
Однако в Госдепе решили не ждать и отзывают посла уже в ближайшее время, ограничившись все той же формулировкой о плановой ротации.
Тем не менее эксперты полагают, что данное решение может иметь под собой и более глубинные причины.

Новая элита — новый подход

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что руководство внешнеполитического ведомства США могло принять решение об отзыве Йованович из-за негативного отношения к итогам ее работы.
Эксперт уточнил, что это может быть связано с результатами выборов президента Украины, на которых действующий глава государства Петр Порошенко не сумел переизбраться на второй срок, уступив Владимиру Зеленскому. При этом Безпалько подчеркивает, что в прошедшей кампании Соединенные Штаты не делали однозначной ставки на нынешнего президента.
Пришедшие к власти новые украинские элиты требуют нового подхода к их контролю со стороны США, полагает политолог Александр Асафов.
«Она отозвана не потому, что у нее низкая квалификация или она плохо работала на своем посту. Но подобных сотрудников меняют в силу изменения ситуации внутри страны. Нужны новые подходы, новые решения», — сказал он.
Асафов добавил, что позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине не изменится со сменой посла.
«Позиция будет прежняя, но лицо нужно новое. И в Киеве теперь тоже будут новые лица. Важно их сразу под плинтус не загонять», — сказал он.

Без волшебства

С тем, что отъезд Йованович из Киева никак не повлияет на украинский вектор американской внешней политики, согласен политолог Владимир Фесенко.
По его словам, мнение о тотальном влиянии США на Украину иллюзорно, страна не изменится по мановению волшебной палочки из Москвы или Вашингтона.
«Поэтому и сейчас посол США, конечно, будет влиять на политику Украины, но его влияние будет ограничено. При этом американцы всегда ориентируются на избранную власть, умеют с ними договариваться и находить способы влияния. США работают с любой украинской властью, если она признается легитимной гражданами страны», — сказал эксперт.
Смена посла на Украине может быть следствием внутриполитических противоречий между демократами и республиканцами в США, ведь почти вся внешнеполитическая команда президента Дональда Трампа состоит из выдвиженцев его предшественника Барака Обамы, поделился своим мнением Фесенко.
«Это следствие определенных политических настроений в самих США. Тем более что формальным поводом могли стать трения с нынешней политической элитой в лице Порошенко и Луценко, которые постоянно уже года полтора жаловались на посла. В результате это сработало», — полагает он.
Йованович не могла нанести какой-то ущерб Трампу, который тем не менее должен укреплять свои позиции перед выборами 2020 года и расставлять на посты своих людей, считает Богдан Безпалько.
Поэтому, скорее всего, плановая ротация имеет все-таки политическую мотивацию.
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Политика , Статьи , США , Украина , Барак Обама , Петр Порошенко , Владимир Фесенко , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Дональд Трамп , Госдеп США
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