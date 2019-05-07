EUreporter: нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается

Несмотря на санкционное давление Запада, Владимиру Путину удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране и приступить к модернизации России . Как пишет EUreporter, российский президент восстановил чувство национальной гордости россиян, и это всё можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвёртого президентского срока.

7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента России в четвёртый раз. Как пишет Eureporter, Путин — крайне популярная личность в российском обществе, которая не только пользуется высоким уровнем доверия и уважения, но и сохраняет его много лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости россиян. Автор материала пишет, что внешняя политика Путина до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся не только с отвращением и страхом, но и с долей уважения.

В первый день своего четвёртого срока Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах, направленных на развитие России до 2024 года. Подписав этот документ, он поставил перед правительством одну из важнейших задач за 20-летний период своего правления. Он запустил девять национальных проектов развития страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту численности населения, увеличению продолжительности жизни, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, увеличению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности».

Однако сегодня многое зависит от геополитики и развития инфраструктуры, и именно финансовый сектор остаётся источником жизненной энергии современного мира. Вот почему при оценке первого года четвёртого срока Путина необходимо учитывать его финансовую политику. Несмотря на тяжёлое внешнее давление, Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют.

Автор материала отмечает, что жёсткие санкции со стороны американских финансовых институтов лишь временно замедлили ряд успешных вложений, связанных с российскими государственными облигациями. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление.

«Всё вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвёртого президентского срока», — пишет автор материала.

Также, продолжает он, Владимир Путин решил стабилизировать отношения России с Западом, поскольку развитие сотрудничества пойдёт на пользу обеим сторонам, что понимают многие политики в западных странах. Австрия подписывает очередной контракт с «Газпромом» до 2040 года, Германия, несмотря на значительное давление со стороны Соединённых Штатов, продолжает поддерживать строительство «Северного потока — 2», рассматривая его как исключительно коммерческий, а не геополитический проект. Венгрия и Турция стремятся усилить надёжность своей энергетики за счёт введения в строй новых блоков атомных электростанций, построенных российской корпорацией «Росатом» . В деловых кругах Италии и Франции также слышны призывы к отмене санкций, поскольку европейские компании потеряли огромные суммы с момента их введения.

Наконец, заключает автор материала, неожиданным поворотом для Путина стали президентские выборы на Украине. Пётр Порошенко воспринимал Россию как личного врага, и в ходе предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин». Но во втором туре выборов избиратели отдали голоса Владимиру Зеленскому