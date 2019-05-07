В бундестаге выдвинули условия для снятия санкций с России

Вице-президент бундестага Германии Томас Оперман назвал условие для снятия санкций с России . Он подчеркнул, что необходимо реализовывать минские соглашения и продолжать работу по Донбассу в «нормандском формате». По его словам, реализация договоренностей возможна при полном уважении к границам и суверенитету Украины и обеспечении прав русского меньшинства.

Германия снимет с России санкции, если будут реализовываться минские соглашения, заявил вице-президент бундестага ФРГ Томас Оперман. Об этом сообщает ФАН.

«Предпосылкой для этого является то, что мы продолжим в «нормандском формате» переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации минских соглашений в интересах обеих сторон», — отметил Оперман по итогам встречи с делегацией Государственной думы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Немецкий парламентарий добавил, что реализация минских соглашений возможна только при «полном уважении к госгранице и суверенитету Украины». Кроме того, важно обеспечить безопасность русского меньшинства в стране. После достижения сторонами взаимной договоренности, будет возможно снятие санкций, подытожил Оперман.

Минский протокол представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали в сентябре 2014 года.

Спустя полгода, в феврале 2015 года, стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми они обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.

Кроме того, стороны конфликта — Киев и самопровозглашенные республики — гарантируют отвод тяжелых вооружений — танков и крупнокалиберных артиллерийских орудий. К настоящему времени, спустя четыре года после подписания соглашений, большая часть их положений остается невыполненной. Конфликт до сих пор продолжается, а стороны по-прежнему обвиняют друг друга в обстрелах. Впрочем, с помощью этих договоренностей удалось прекратить острую фазу противостояния.

Киевские власти называют Россию «страной-агрессором» и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом минских соглашений.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в ходе которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек, а полтора миллиона бежали из региона.

Антироссийские санкции давно вызывают сомнение среди немецких законодателей и бизнесменов. Как сообщает НСН, в конце апреля глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, противоречащими нормам международного права.

Более того, санкции, введенные в апреле 2018 года, больше не демонстрируют четкую политическую позицию Вашингтона.

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы перестать подвергаться наказанию», — отметил Хармс.

Политик добавил, что Европа оказывается бессильна перед такой политикой США, однако ФРГ намерена добиваться улучшения отношений с Россией.

В марте депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза , поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН . К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов, поэтому их необходимо «срочно прекратить». Об этом он заявил на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума.

Парламентарий также назвал публикации немецких СМИ о Крыме не соответствующими реальной ситуации на полуострове. «Я могу сказать, что это фейковые новости», — заявил Койтер. Он отметил, что в ситуации с санкциями необходимо учитывать не только международное право, но и волеизъявление крымчан.

За три дня до выступления Койтера член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Гуннар Линдеманн заявил, что Запад должен признать итоги референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ и, соответственно, снять с России санкции.

Он отметил, что западные санкции наносят ущерб экономике Германии, устанавливая преграды для сотрудничества с Россией. К тому же, из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места.