В Словакии пообещали бороться за сближение России и Европы

"Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы приблизились и имели контакты с Российской Федерацией, я всегда буду говорить о том, что санкции существующие — это большая глупость. И надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем", — заявил Данко журналистам в среду по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Словацкий парламентарий заверил, что вне зависимости от характера дальнейшего российско-европейского диалога "всегда будет приезжать в Россию", потому что "нашел здесь людей близких сердцу и духу".

"В одном из своих выступлений в Словакии я сказал: "Не судите Россию, если вы не можете оценить как они думают, как они чувствуют, какой у них стержень, что у них внутри и как они могут любить", — отметил Данко.

От имени Нацсовета Словакии он поблагодарил спикера Госдумы за приглашение посетить Россию и принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы 9 мая.

"Я в уважении склоню голову перед вашим героизмом и поблагодарю за возможность жить в мире и свободе. Надеюсь, что этим мы проявим наше отношение к вашей великой исторической Победе. Без ваших отцов, без ваших матерей, дедов и прадедов мы не могли бы сегодня свободно жить", — сказал спикер парламента Словакии.

Одновременно Данко выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, в том числе в парламентской плоскости.

"Я также надеюсь, что нам удастся в июне организовать встречу российских и словацких предпринимателей. Надеемся и на визит парламентской делегации Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым", — заключил политик.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, в среду прошла встреча Володина и Данко, в ходе встречи обсуждалось межпарламентское взаимодействие России и Словакии.

"А. Данко и В. Володин отметили динамичное развитие отношений между двумя странами и необходимость более эффективного сотрудничества парламентов России и Словакии", — говорится в сообщении.

Данко прибыл в Москву по приглашению Володина, чтобы в качестве почетного гостя принять участие в параде Победы 9 мая.