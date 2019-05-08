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В Словакии пообещали бороться за сближение России и Европы 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андрей Данко выразил надежду на скорейшее улучшение отношений России и стран Евросоюза.
"Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы приблизились и имели контакты с Российской Федерацией, я всегда буду говорить о том, что санкции существующие — это большая глупость. И надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем", — заявил Данко журналистам в среду по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Словацкий парламентарий заверил, что вне зависимости от характера дальнейшего российско-европейского диалога "всегда будет приезжать в Россию", потому что "нашел здесь людей близких сердцу и духу".
"В одном из своих выступлений в Словакии я сказал: "Не судите Россию, если вы не можете оценить как они думают, как они чувствуют, какой у них стержень, что у них внутри и как они могут любить", — отметил Данко.
От имени Нацсовета Словакии он поблагодарил спикера Госдумы за приглашение посетить Россию и принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы 9 мая.
"Я в уважении склоню голову перед вашим героизмом и поблагодарю за возможность жить в мире и свободе. Надеюсь, что этим мы проявим наше отношение к вашей великой исторической Победе. Без ваших отцов, без ваших матерей, дедов и прадедов мы не могли бы сегодня свободно жить", — сказал спикер парламента Словакии.
Одновременно Данко выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, в том числе в парламентской плоскости.
"Я также надеюсь, что нам удастся в июне организовать встречу российских и словацких предпринимателей. Надеемся и на визит парламентской делегации Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым", — заключил политик.
Как сообщила пресс-служба Госдумы, в среду прошла встреча Володина и Данко, в ходе встречи обсуждалось межпарламентское взаимодействие России и Словакии.
"А. Данко и В. Володин отметили динамичное развитие отношений между двумя странами и необходимость более эффективного сотрудничества парламентов России и Словакии", — говорится в сообщении.
Данко прибыл в Москву по приглашению Володина, чтобы в качестве почетного гостя принять участие в параде Победы 9 мая.
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Политика , В мире , Петр Толстой , Вячеслав Володин , ЕС , Госдума , Словакия
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