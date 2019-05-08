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Спикер Нацсовета Словакии обещал бороться за сближение России и Европы 

Российская Газета + ещё 12 17 часов назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина и председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, который прибыл в РФ на Парад Победы 9 мая.
Данко приехал в Москву по приглашению Володина. В Параде он примет участие в качестве почетного гостя. По итогам встречи словацкий спикер заверил, что всегда будет бороться за сближение ЕС и РФ, а также за отмену санкций против России. «Это большая глупость», — сказал Данко, имея в виду такого рода ограничения.
Говоря об участии в мероприятиях 9 мая, Данко рассказал, что «в уважении склонит голову» перед героизмом советского народа.
— Надеюсь, что этим мы проявим наше отношение к вашей великой исторической Победе… Без ваших отцов, без ваших матерей, дедов и прадедов мы не могли бы сегодня свободно жить, — сказал спикер.
Уважительное отношение Словакии к памяти о советских солдатах, освободивших страну от фашистских захватчиков, очень важно для отношений двух стран, отметил, в свою очередь, Вячеслав Володин.
— То, что в Словакии чтут память о наших дедах, о советском солдате, что это очень важно для граждан Словакии, конечно, не только не может нас не тронуть, но это и укрепляет наши отношения, — заявил председатель ГД, подчеркнув, что победа над фашизмом объединяет страны. Спикер напомнил, что при освобождении Словакии погибли 63 тысячи советских бойцов. «История и подвиг наших солдат обязывают нас ко многому», — резюмировал он.
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Политика , В мире , cанкции , Вячеслав Володин , ЕС , Госдума , Москва , Словакия
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