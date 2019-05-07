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Песков рассказал о планах Путина на праздники 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на праздники. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях.
"Восьмого рабочий день у президента, девятого традиционно у президента день, скажем так, церемониально-рабочий, хотя запланированы и рабочие мероприятия", — отметил Песков.
Он добавил, что в пятницу, 10 мая, не исключены некоторые спортивные мероприятия.
Представитель Кремля подчеркнул, что неделя будет напряженной.
Даже пересыщенная там она будет — и по географии растянутая, и по содержанию", — уточнил Песков.
Ранее сообщалось, что Песков назвал дату возможной встречи Путина и Помпео.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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