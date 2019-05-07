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Зюганов пожаловался Чайке на координаторов «Бессмертного полка» 

Уралинформбюро + ещё 4 1 час назад
Фото: uralinform.ru
Глава КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на координаторов шествия "Бессмертный полк". Причина — якобы принятое ими решение не допускать на акции 9 мая использования советской символики, в том числе красных флагов, передает "Уралинформбюро".
"Запрет на использование красных знамен и образов полководцев Победы в ходе торжественных мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, означает скрытую ревизию не только итогов этой войны, но и международно-правового положения России, как правопреемницы СССР, включая ее место постоянного члена Совета безопасности ООН", — указал лидер КПРФ в письме Генпрокурору (имеется в распоряжении "Уралинформбюро").
Зюганов при этом ссылается на закон 2007 года "О Знамени Победы" (красного флага с серпом и молотом), согласно которому во время торжеств, посвященных 9 Мая, "могут использоваться копии Знамени Победы".
…Вопреки утверждениям организаторов марша "Бессмертный полк" красный флаг с серпом и молотом является не символом политической партии, а государственным флагом страны-победительницы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах", — поясняет Зюганов.
Коммунист также добавил, что, соответственно, портреты Сталина, Жукова, Василевского и других маршалов являются не элементами партийной символики, а портретами государственных и военных руководителей СССР.
Лидер КПРФ попросил Юрия Чайку "дать правовую оценку решению организаторов шествия "Бессмертный полк" и "принять меры прокурорского реагирования".
сайт администрации Екатеринбурга
Поводом к обращению Зюганова стало соглашение о единых принципах организации и проведения шествия "Бессмертный полк". В середине апреля его подписали движения "Бессмертный полк" и "Бессмертный полк России". В нем содержится 21 пункт, "закрепляющий и конкретизирующий" Устав. В 6-м и 7-м пунктах речь идет о недопустимости смешения идей "Бессмертного полка" с политическими:
Категорически недопустимо смешивать "Бессмертный полк" с политическими акциями партий, использовать период подготовки и проведения "Бессмертного полка", как повод для пиара политиков и чиновников разного уровня… Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени — красных флагов — и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны".
Неоднозначные формулировки вызвали интерес со стороны СМИ. В результате координаторам движения пришлось выступить с уточнениями. Так, сопредседатель Центрального штаба акции Елена Цунаева заявила в интервью радио "Говорит Москва", что "четкая позиция в документе связана с запретом флагов политических партий" и "не касается Знамени Победы".
А руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в интервью "МК" накануне отметил, что правил и запретов нет.
"Это просто желание достучаться до разума, иногда довольно горячего, который не совсем понимает цели и задачи шествия "Бессмертный полк"… Это скорее предложение, просьба. Мы просто призываем людей больше внимания уделять не политическим личностям, а своей личной, семейной памяти", — подчеркнул Хуторской.
В то же время, он выразил обеспокоенность количеством красных флагов, которое "в некоторых регионах на некоторых шествиях просто зашкаливает".
Ранее координатор Свердловского отделения "Бессмертного полка" Валерий Басай отметил, что никто отбирать портреты Сталина у участников шествия не будет.
Напомним, что в 2017 году администрация Нижнего Тагила запретила колонне КПРФ участвовать в Параде Победы с красными флагами и другой советской символикой.
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Политика , Новости Москвы , Юрий Чайка , Геннадий Зюганов , Совбез ООН , КПРФ , Уралинформбюро , Радиостанция "Говорит Москва"
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