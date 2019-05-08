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МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продолжение членства России в Совете Европы будет зависеть от участия российской делегации в выборах генсека СЕ в июне, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"При этом очевидно, что участие или неучастие наших парламентариев в выборах нового генсекретаря СЕ станет важным фактором для определения нашего отношения к продолжению членства в Совете Европы", — уточнил Келин.
По словам высокопоставленного дипломата, в ходе процедуры отбора кандидатов на пост генсекретаря СЕ на уровне комитета министров российская сторона ознакомилась с программой Дидье Рейндерса и Марии Пейчинович-Бурич. Каждый из них имеет все необходимые качества для успешного выполнения функции руководителя Организации. Москва подтверждает открытость к конструктивному сотрудничеству с обоими кандидатами.
Напомним, конфликт в рамках СЕ обострился в 2014-2015 годах. Российских парламентариев лишили права голоса из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Россия заморозила часть выплат в бюджет организации до полного восстановления полномочий делегации. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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Комментарии
Политика , Андрей Келин , Дидье Рейндерс , МИД , Совет Европы
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