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В России могут запретить пластиковую посуду 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минприроды РФ поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика.
В Минприроды России намерены ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны», — цитирует его РИА Новости.
Кобылкин подчеркнул, что ведомство поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика.
«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — добавил он.
Ранее стало известно, что к 2021 году Евросоюз намерен запретить продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в РФ может быть рассмотрен в перспективе на законодательно уровне. Он добавил, что страна однажды придет к обсуждению вопроса о запрете использования пластика.
Экологи уверены, что рано или поздно России придется перейти на биоразлагаемую посуду, поскольку объемы вечного мусора увеличиваются с каждым годом.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , ЕС , Правительство РФ , Минприроды , РИА Новости
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