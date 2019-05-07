В России могут запретить пластиковую посуду

Минприроды РФ поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика.

В Минприроды России намерены ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кобылкин

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны», — цитирует его РИА Новости.

Кобылкин подчеркнул, что ведомство поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика.

«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — добавил он.

Ранее стало известно, что к 2021 году Евросоюз намерен запретить продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в РФ может быть рассмотрен в перспективе на законодательно уровне. Он добавил, что страна однажды придет к обсуждению вопроса о запрете использования пластика.

Экологи уверены, что рано или поздно России придется перейти на биоразлагаемую посуду, поскольку объемы вечного мусора увеличиваются с каждым годом.