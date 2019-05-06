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Лавров не говорил с Помпео о вмешательстве РФ в выборы 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с государственным секретарём США Майком Помпео не затрагивал тему вмешательства Кремля в американские выборы.
Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах. В Москве были удивлены, когда госсекретарь рассказал о разговоре на эту тему.
Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров уверен, что президенту РФ предоставится возможность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что информация о подобном мероприятии будет исходить из Кремля.
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Политика , В мире , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп
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