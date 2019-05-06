Лавров не говорил с Помпео о вмешательстве РФ в выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с государственным секретарём США Майком Помпео не затрагивал тему вмешательства Кремля в американские выборы. Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах. В Москве были удивлены, когда госсекретарь рассказал о разговоре на эту тему. Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров уверен, что президенту РФ предоставится возможность встретиться с американским лидером Дональдом Трампом . Он отметил, что информация о подобном мероприятии будет исходить из Кремля.