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«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ 

Рамблер + ещё 5 58 минут назад
Фото: Reuters
Джеймс Уилсон в своем материале для EU Reporter поразмышлял о работе, проделанной президентом РФ Владимиром Путиным к четвертому сроку, и пришел к выводу, что Путин смог сохранить макроэкономическую стабильность и приступить к модернизации страны, несмотря на санкции.
Год назад Путин вступил в должность президента в четвертый раз. Уилсон заявил, что к этому моменту российский президент имел такой уровень доверия и уважения в российском обществе, который трудно достичь другим политикам.
«Отчасти это связано с тем, что он вернул чувство национальной гордости народу. Его противоречивую внешнюю политику внутри страны по-прежнему встречают с энтузиазмом и поддерживают, а в западных демократиях на нее реагируют с неприятием и страхом, смешанным с уважением», — отметил автор материала.
По мнению Уилсона, Путин умен и прекрасно понимает, что для завоевания преданности людей нужно нечто большее, чем «острое перо и меч»: историческая фигура и любимый лидер нации должен внести существенные изменения в жизнь страны. Именно поэтому в первый день своего четвертого президентского срока Путин издал указ о национальных целях развития России до 2024 года.
Автор статьи считает, что этим документом политик поставил перед правительством одну из главных задач своего президентства, запустив девять национальных проектов по развитию ключевых сфер жизни. К концу его нынешнего срока эти проекты должны обеспечить устойчивый прирост населения, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, отправить Россию в пятерку крупнейших экономик мира, обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, улучшить защиту окружающей среды и поддержать макроэкономическую стабильность.
Уилсон считает, что обеспечение стабильности Путину очень хорошо удается: несмотря на сильное внешнее давление, его команде удалось сохранить стабильность рубля, способствующую общей макроэкономической стабильности на фоне резкого падения других национальных валют.
Также примечателен профицит бюджета России в 2018 году. По словам Уилсона, сейчас даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года.
«Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить свои амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на огромное внешнее давление», — подчеркнул автор.
Все вышеперечисленное, по его мнению, можно объективно назвать достижениями Путина за первый год его четвертого срока.
Уилсон также считает, что российский президент налаживает сотрудничество с Западом: Австрия подписывает еще один контракт с «Газпромом» действием до 2040 года, а Германия, несмотря на давление со стороны США, продолжает поддерживать строительство Nord Stream 2.
Уилсон добавил, что неожиданным поворотом для российской политики стали президентские выборы на Украине. Проигравший президент Петр Порошенко на протяжении всей кампании обращался к украинцам с лозунгом «Я или Путин», а они отдали предпочтение Владимиру Зеленскому.
«Пока рано делать далеко идущие выводы, но уже ясно, что антипутинская платформа Порошенко ничего не достигла, и это дает пищу для размышлений. Нравится вам это или нет, эра Путина продолжается», — заключил Уилсон.
Комментарии20
Политика , Северный поток 2 , Выборы на Украине , дрсмд , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Джеймс Уилсон , Газпром , ЕС
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