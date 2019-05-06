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Владимир Путин своим указом внес изменения в Положение о госнаградах РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В указе уточняется, за какие заслуги могут быть удостоены госнаград объединения Росгвардии, а также другие воинские формирования и корабли. Такой вид поощрения предусмотрен "за подвиги и отличия в боях при защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях". Госнаград также удостаиваются за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе учебно-боевых задач и за высокие показатели в боевой подготовке.
Отдельно в указе упомянуты военные вузы и их филиалы. Их можно представлять к наградам "за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров". А военно-медицинские организации — за высокие достижения в области охраны здоровья военнослужащих и большой вклад в развитие здравоохранения в стране.
Есть градация и по самим наградам. Воинские части, соединения и военные вузы разрешено представлять к орденам Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова и Нахимова. А военно-медицинские организации — к орденам Александра Невского и Почета. В статус последних двух наград внесены соответствующие формулировки.
Решение о награждении воинских соединений, частей, вузов и военно-медицинских организаций принимает президент РФ.
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Комментарии
Политика , Армия , Войска , Александр Невский , Владимир Путин
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