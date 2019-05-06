Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100

Как сообщает ТАСС, поручения должны быть обеспечены до 8 мая.

Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта Sukhoi Superjet 100 подломились стойки и загорелись двигатели. В результате ЧП погиб 41 человек.