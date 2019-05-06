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Россия отказалась принимать участие в трибунале по делу украинских моряков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не будет принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу задержанных украинских моряков. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российское посольство в Германии направило вербальную ноту в организацию. В ней говорится, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. В ноте также утверждается, что Украина не стала проводить больше одного раунда консультаций по вопросу инцидента. Единственные консультации прошли 23 апреля в Гааге.
Киев уведомил Москву о начале арбитражного разбирательства по нарушениям морского права 1 апреля. Две недели спустя президент страны Петр Порошенко объявил об этом публично, выразив уверенность, что «трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли».
Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года после незаконного нарушения морской границы России. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко
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