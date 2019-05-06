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Министры доложили Путину о расследовании катастрофы SSJ-100 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минздрава Вероника Скворцова представили свои доклады о ходе работы в связи с катастрофой самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево президенту Владимиру Путину.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
Бастрыкин отчитался российскому лидеру о расследовании причин произошедшего, глава Минтранса — о действиях по помощи семьям жертв и пострадавших, а также о ликвидации последствий. Министр здравоохранения передала информацию об оказании медпомощи участникам инцидента.
Ранее News.ru писал, что SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту вечером 5 мая. После приземления он загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. В качестве одной из приоритетных версий катастрофы называется отказ электроники лайнера в результате удара молнии.
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Комментарии
Политика , Катастрофы , Происшествия , Александр Бастрыкин , Евгений Дитрих , Дмитрий Песков , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ , Аэрофлот , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости
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