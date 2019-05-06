Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор 

Уралинформбюро + ещё 1 55 минут назад
Фото: страница Владимира Бурматова в Facebook
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передает "Уралинформбюро".
Поводом для сурового кадрового решения стало скандально выступление на тот момент еще помдепа на сцене — он является актером одного из театров. В последней постановке Шолохов появился перед публикой с прикрепленным между ног фаллоимитатором.
"Алексей Шолохов не является моим общественным помощником. Уволен с сегодняшнего дня. Сможет сосредоточиться на современном искусстве", — заявил Бурматов.
Примечательно, что молодой человек входит в состав политсовета регионального отделения "Единой России" и руководит областной ячейкой "Молодой гвардии", которую раньше возглавлял Бурматов.
Стоит отметить, что незадолго до этого учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову уволили за весьма невинное фото в купальнике. Российские учителя в ответ устроили массовый полуобнаженный флешмоб в соцсетях.
Уралинформбюро: последние новости
Россия готова выйти из Совета Европы После трагедии в Шереметьево россияне требуют прекратить полеты SSJ Зеленский идет с Украиной в НАТО
Комментарии2
Политика , Владимир Бурматов , Единая Россия , Госдума , Уралинформбюро , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево234
«Бог им судья»: спасавших ручную кладь в SSJ оправдали
Путину доложили о трагедии в Шереметьево17
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание4
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево152
Видео
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение