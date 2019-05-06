Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор

Поводом для сурового кадрового решения стало скандально выступление на тот момент еще помдепа на сцене — он является актером одного из театров. В последней постановке Шолохов появился перед публикой с прикрепленным между ног фаллоимитатором.

"Алексей Шолохов не является моим общественным помощником. Уволен с сегодняшнего дня. Сможет сосредоточиться на современном искусстве", — заявил Бурматов.

Примечательно, что молодой человек входит в состав политсовета регионального отделения "Единой России" и руководит областной ячейкой "Молодой гвардии", которую раньше возглавлял Бурматов.

Стоит отметить, что незадолго до этого учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову уволили за весьма невинное фото в купальнике. Российские учителя в ответ устроили массовый полуобнаженный флешмоб в соцсетях.