Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в 10 раз

Также, согласно документу, в собственности Усса находятся четыре земельных участка в России , жилой дом площадью более 324 квадратных метров, четыре дачных дома, одно хозяйственное сооружение, автомобиль Land Rover Range Rover. Кроме того, в пользовании губернатора находятся жилой комплекс и земельный участок.

В 2017 году доходы губернатора составляли 221,6 миллиона рублей, из которых почти 193 миллиона были получены в порядке наследства.

Доходы супруги Усса в 2018 году составил 18,9 миллиона рублей. Ей принадлежит один дом, две квартиры, три земельных участка, баня, гараж, гараж-бокс и два машиноместа. Также она владеет тремя нежилыми помещениями и одним нежилым зданием. Жене губернатора также принадлежат машины Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.

Усс был выбран губернатором Красноярского края в сентябре 2018 года. До 2017 года Усс с 1998 года бессменно руководил краевым парламентом.