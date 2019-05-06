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Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в 10 раз 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Также, согласно документу, в собственности Усса находятся четыре земельных участка в России, жилой дом площадью более 324 квадратных метров, четыре дачных дома, одно хозяйственное сооружение, автомобиль Land Rover Range Rover. Кроме того, в пользовании губернатора находятся жилой комплекс и земельный участок.
В 2017 году доходы губернатора составляли 221,6 миллиона рублей, из которых почти 193 миллиона были получены в порядке наследства.
Доходы супруги Усса в 2018 году составил 18,9 миллиона рублей. Ей принадлежит один дом, две квартиры, три земельных участка, баня, гараж, гараж-бокс и два машиноместа. Также она владеет тремя нежилыми помещениями и одним нежилым зданием. Жене губернатора также принадлежат машины Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.
Усс был выбран губернатором Красноярского края в сентябре 2018 года. До 2017 года Усс с 1998 года бессменно руководил краевым парламентом.
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Политика , Александр Усс , Красноярский Край
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