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Песков: никаких наработок по возможной встрече Путина и Трампа нет 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соответствующее заявление пресс-секретарь президента сделал в ответ на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи лидеров после их телефонного разговора 3 мая Подготовки встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет", — сказал он, отвечая на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи двух лидеров после их телефонного разговора 3 мая.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу, 3 мая, Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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