Песков: никаких наработок по возможной встрече Путина и Трампа нет

Владимира Путина и Соответствующее заявление пресс-секретарь президента сделал в ответ на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи лидеров после их телефонного разговора 3 мая Подготовки встречи президентов России и США Дональда Трампа — не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет", — сказал он, отвечая на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи двух лидеров после их телефонного разговора 3 мая.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу, 3 мая, Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.