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Захарова призвала руководствоваться фактами при оценке трагедии в Шереметьеве 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала эмоциональную реакцию некоторых граждан страны на трагедию с участием пассажирского SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
В публикации дипломат выразила удивление в связи с тем, что многие не понимают «простого факта: дилетантизм опасен, его намеренная демонстрация — признак глупости».
«Одно дело сочувствие и соучастие, помощь и поддержка, и совсем другое — приговор», — написала она.
По словам Захаровой, в данной ситуации крайне важно руководствоваться фактами, «если ты не владеешь данными, то и судить нельзя».
«Извините. Крик души. Страшно читать этот «просвещённый дилетантизм», — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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Политика , Общество , Мария Захарова , МИД , Аэропорт Шереметьево
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