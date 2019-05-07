Захарова призвала руководствоваться фактами при оценке трагедии в Шереметьеве

В публикации дипломат выразила удивление в связи с тем, что многие не понимают «простого факта: дилетантизм опасен, его намеренная демонстрация — признак глупости».

«Одно дело сочувствие и соучастие, помощь и поддержка, и совсем другое — приговор», — написала она.

По словам Захаровой, в данной ситуации крайне важно руководствоваться фактами, «если ты не владеешь данными, то и судить нельзя».