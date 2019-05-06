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Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не делает по этому поводу поспешных выводов.
По его словам, не всегда понятно, какие конкретно решения привели к запретам, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе акцию «Бессмертный полк». Вместо шествия жителям предложили участвовать в официальном митинге и акции «Беларусь помнит».
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