Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» 

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не делает по этому поводу поспешных выводов.
По его словам, не всегда понятно, какие конкретно решения привели к запретам, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе акцию «Бессмертный полк». Вместо шествия жителям предложили участвовать в официальном митинге и акции «Беларусь помнит».