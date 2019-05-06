Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

По его словам, не всегда понятно, какие конкретно решения привели к запретам, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе акцию «Бессмертный полк». Вместо шествия жителям предложили участвовать в официальном митинге и акции «Беларусь помнит».