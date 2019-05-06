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Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти. Пресс-секретарь президента призвал дождаться официальных заключений о причинах «авиационного происшествия».
В воскресенье, 5 мая, SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 выжили.
Со слов экипажа, в самолет ударила молния, в результате начались проблемы со связью и автоматикой. На месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца находились в хвостовой части лайнера, их пока не нашли.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что пожар на SSJ-100 начался из –за того, что в его левый бак попал посторонний предмет, возможно, детали от разрушенного шасси. Бак пробило, случился выброс топлива, и вспыхнул пожар.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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