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Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента запланированы некоторые рабочие встречи внутреннего характера, совещания. Будет также открытая встреча президента с руководителем нашей налоговой службы Мишустиным. Они встречаются регулярно достаточно, тема тоже понятная — собираемость налогов и композиция налогов, изменяющиеся пропорции, как раз, говорят о тех или иных процессах, происходящих в экономике страны", — сообщил Песков.
Он отметил, что президент традиционно с большим вниманием анализирует информацию, которую получает от главы ФНС.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
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