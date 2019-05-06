Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы

"У президента запланированы некоторые рабочие встречи внутреннего характера, совещания. Будет также открытая встреча президента с руководителем нашей налоговой службы Мишустиным. Они встречаются регулярно достаточно, тема тоже понятная — собираемость налогов и композиция налогов, изменяющиеся пропорции, как раз, говорят о тех или иных процессах, происходящих в экономике страны", — сообщил Песков.

Он отметил, что президент традиционно с большим вниманием анализирует информацию, которую получает от главы ФНС.