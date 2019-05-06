В Кремле оценили итоги работы Бабича на посту посла в Минске

Президент Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил пресс-секретарь на вопрос, довольно ли руководство страны работой Бабича во главе российской дипмиссии в Минске.

Комментируя решение о замене посла в этой стране, Песков подчеркнул: « (Это) кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью». «Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента», — отметил пресс-секретарь, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Бабич «проработал (послом в Белоруссии) недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано». Пресс-секретарь президента при этом не стал говорить о возможных дальнейших кадровых решениях в отношении Бабича, подчеркнув, что, если и когда будут подписаны соответствующие указы, о них будет сообщено.

Напомним, в конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на Дмитрия Мезенцева. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.