Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле оценили итоги работы Бабича на посту посла в Минске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да», — ответил пресс-секретарь на вопрос, довольно ли руководство страны работой Бабича во главе российской дипмиссии в Минске.
Комментируя решение о замене посла в этой стране, Песков подчеркнул: « (Это) кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью». «Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента», — отметил пресс-секретарь, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Бабич «проработал (послом в Белоруссии) недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано». Пресс-секретарь президента при этом не стал говорить о возможных дальнейших кадровых решениях в отношении Бабича, подчеркнув, что, если и когда будут подписаны соответствующие указы, о них будет сообщено.
Напомним, в конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на Дмитрия Мезенцева. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мексиканский оператор SSJ пообещал следить за расследованием ЧП в Шереметьево В Кремле ответили на сообщения о запрете «Бессмертного полка» в Казахстане и Белоруссии Киев обвинил Москву в разрушении Совета Европы
Комментарии
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево22
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево152
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ66
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ98
«Только благодаря им остался жив»130
Видео
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Собянин почтил память погибших при ЧП в Шереметьеве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение