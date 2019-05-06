Вячеслав Володин пригласил словацкого коллегу на Парад Победы

Данко ранее заверил, что "Словакия всегда с уважением относилась к героизму российских и советских воинов и к павшим на нашей территории во время Второй мировой войны". Такое заявление, в частности, он сделал, выступая на пленарном заседании Госдумы в 2017 году. Он также подчеркнул тогда, что Словакия никогда не ставила под сомнение роль, которую Красная Армия сыграла в освобождении страны.