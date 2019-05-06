В Совфеде прокомментировали трагедию в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы Мурманск , 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

"Конечно, Совет Федерации и его комитет по обороне и безопасности не могут не отреагировать на эту трагедию. Но не надо пороть горячку. Пока даже нет достоверных данных о причинах аварии, унесшей жизни 41 человека. Работает Следственный комитет, создана Государственная комиссия по расследованию этого ЧП. И, на мой взгляд, прежде чем делать какие-то свои выводы, парламентарии должны услышать то, что скажут специалисты", — отметил Клинцевич.

По его словам, прежде всего нужно получить ответы на главные вопросы: все ли было сделано для спасения людей, готовы ли соответствующие службы в аэропортах к подобным чрезвычайным ситуациям. "И если ответы на эти вопросы не удовлетворят общество, то тогда должны включаться парламентарии", — сказал сенатор.

Он отметил, что формы могут быть самые различные — "и парламентское расследование, и приглашение в Совет Федерации и Государственную Думу представителей соответствующих ведомств, и внесение изменений в законодательство, если, конечно, это потребуется". "Но давайте все-таки подождем", — добавил законодатель.

Клинцевич выразил соболезнования родным и близким погибших.