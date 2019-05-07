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Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео 

Газета.Ru + ещё 71 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.
Как отмечается, мероприятие должно состояться 14 мая.
"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что стороны договорились об этом во время переговоров в Финляндии.
Ранее Лавров заявил, что встреча с Помпео в финском городе Рованиеми стала продолжением дискуссий президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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Политика , Ближний Восток , В мире , США , Выборы на Украине , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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