Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео 

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.
Как отмечается, мероприятие должно состояться 14 мая.
"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что стороны договорились об этом во время переговоров в Финляндии.
Ранее Лавров заявил, что встреча с Помпео в финском городе Рованиеми стала продолжением дискуссий президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.