Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

Как отмечается, мероприятие должно состояться 14 мая.

"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что стороны договорились об этом во время переговоров в Финляндии.