Без прав человека: Россия приготовилась к худшему

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«Все варианты развития событий»: Россия может выйти из конвенции по правам человека 

Рамблер + ещё 9 17 минут назад
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае если сторонам не удастся достичь компромисса, заявил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, подчеркнув, что Россия выступает за равенство всех государств-членов СЕ как с точки зрения их обязательств, так и прав, сообщает РИА Новости.
«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.
Солтановский также отметил, что Россию должны допустить к участию в выборах генсека Совета Европы, которые пройдут в июне этого года на сессии ПАСЕ. Среди кандидатов бельгиец Дидье Рейндерс и хорватка Мария Пейчинович-Бурич.
«Мы готовы работать с любым кандидатом, в случае его или ее избрания на пост генерального секретаря», — сказал Солтановский, подчеркнув, что российским парламентариям должна быть предоставлена возможность участвовать в выборах.
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Политика , Видео , В мире , Дидье Рейндерс , Совет Европы , РИА Новости
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