Без прав человека: Россия приготовилась к худшему

Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае, если не удастся достичь компромисса.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, прорабатывает ли Россия варианты выхода из ЕКПЧ и СЕ.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.

Также он заявил, что российской стороне должны предоставить возможность беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне 2019 года.