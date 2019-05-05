Без прав человека: Россия приготовилась к худшему

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Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека 

RT на русском + ещё 6 45 минут назад
Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), в случае, если не удастся достичь компромисса.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, прорабатывает ли Россия варианты выхода из ЕКПЧ и СЕ.
«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.
Также он заявил, что российской стороне должны предоставить возможность беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне 2019 года.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в вопросе разрешения кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдаются положительные изменения.
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Политика , Видео , В мире , Валентина Матвиенко , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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