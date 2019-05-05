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Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России 

РИА Новости 23 минуты назад
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Делегация общественных деятелей из США пробыла в Крыму с пятидневным визитом. В составе делегации около 20 человек, в том числе представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Делегация покидает территорию полуострова в воскресенье.
"Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое", — сказал РИА Новости Макинтаер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии3
Политика , Видео , В мире , Общество , ООН , РИА Новости , Израиль , Непал , Республика Крым , США , Великобритания , Швеция
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